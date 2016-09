El actor Hugh Grant, de visita en San Sebastián para presentar en el Zinemaldia su último largometraje "Florence Foster Jenkins", ha admitido que es probable que hoy los mejores guiones estén en la televisión, pero él "no tiene ganas" de probar por ese camino porque le gusta "la idea de agarrarse al cine glamuroso de antaño".

"Algunas de las cosas que me encantaban del cine ya no son lo mismo que hace 20 o 30 años. Mis amigos me dicen que por qué no pruebo, pero es que no quiero hacer el esfuerzo, me gusta la idea de agarrarme al cine glamuroso de antaño", ha dicho.