Isabelle Huppert, actriz fetiche de Claude Chabrol, la "pianista" de Haneke y símbolo de la libertad sexual femenina en el cine ha dicho hoy en San Sebastián que no tiene la impresión de haber asumido personajes arriesgados: "El riesgo, para mí, habría sido aceptar papeles que no me interesaran".

La intérprete, en su única comparecencia ante los medios, ha respondido en inglés y francés sobre detalles de su carrera y su relación con los emblemáticos directores con los que ha trabajado, además de declararse "feminista", si ello consiste en "decir que te duelen las desigualdades".