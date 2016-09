La Mostra de Venecia anunciará mañana el palmarés de su 73 edición y el premio gordo, el León de Oro, tiene muchos candidatos sin un claro favorito: el filipino Lav Díaz, el chileno Pablo Larraín, el estadounidense Damien Chazelle o los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Díaz, con su especial "The Whoman Who Left" ha sido la sorpresa del último día y se ha unido a las películas que mejores críticas han recibido durante estos once días de cine.