La escritora Hanya Yanagihara ha tocado la fibra el estómago de miles y miles de lectores en Estados Unidos con "Tan poca vida", una novela con palabras que aullan, con carne que duele para hablar de la relación de amistad entre cuatro hombres, del amor, el abandono, la pederastia o los abusos.

Un libro de algo más de mil páginas y que llega ahora en castellano publicado por Lumen y que en Estados Unidos, donde ha tenido muy buenas críticas, no ha dejado indiferente a nadie, ni lectores ni críticos como los de The New York Times que lo han denominado "Libro de año".