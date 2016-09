La bailaora y coreógrafa María Pagés, que mañana pondrá en escena su "Yo, Carmen" en el Maestranza de Sevilla, dentro del programa de la Bienal de Flamenco, ha asegurado que se trata de una "obra feminista" y de un "contrapunto, una reflexión sobre el mito de Carmen".

"Muchas veces me han pedido la Carmen, pero nunca me ha apetecido, no me veía en ese papel, porque no estoy de acuerdo ni con la historia ni con el personaje de la historia", ha asegurado Pagés para añadir que, no obstante, esa reflexión sobre Carmen la llevaba haciendo muchos años.