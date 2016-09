Fotograma cedido en donde aparece el actor estadounidense, de origen español, Martin Sheen, en una escena de la película "The Vessel" que se estrena esta semana en EE.UU. Con la fuerza de las miradas y de lo que queda sin decir como arma, el director novel Julio Quintana estrena esta semana la película "The Vessel" con dos grandes de Hollywood: Martin Sheen como coprotagonista y Terrence Malick como productor ejecutivo. EFE/The Vessel