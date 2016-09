Vista de la obra "Yellow" que forma parte de la exposición "The Art of the Brick: DC Super Heroes", en la que se exhiben más de 120 obras de arte del artista Nathan Sawaya en el Centro Cultural de la Villa, en Madrid. EFE

El artista Nathan Sawaya durante la presentación de su exposición "The Art of the Brick: DC Super Heroes", que ha tenido lugar hoy en el Centro Cultural de la Villa, en Madrid. EFE