Otro importante otoño musical se avecina, con la vuelta largamente esperada y confirmada al mercado discográfico de Metallica, Nick Cave, Green Day y Sting, los más que presumibles estrenos de Lady Gaga, Katy Perry o U2 y grandes novedades españolas, como Isabel Pantoja, Bunbury y Dani Martín.

Llegarán tras un final de verano especialmente animado, que ha permitido disfrutar ya de los últimos álbumes de Britney Spears ("Glory"), Leiva ("Monstruos"), Dinosaur Jr ("Give a Glimpse of What Yer Not"), Crystal Castles ("Amnesty (I)") y de la aplaudidísima doble entrega sorpresa de Frank Ocean, especialmente con "Blonde", que ya está considerado uno de los mejores trabajos del año.