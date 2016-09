El actor Raúl Arévalo, que estrena el próximo viernes su ópera prima como director, "Tarde para la ira", ha asegurado a Efe que ha sacado "todo lo que ha podido" de los directores con los que ha trabajado en más de cincuenta producciones de cine y televisión.

"Estos once años que llevo trabajando como actor he tenido la suerte de estar con grandes directores y técnicos de la cinematografía española a los que he 'vampirizado' completamente para aprender de ellos y sacarles todo", ha dicho este segoviano, aunque nacido en Móstoles (Madrid), que no se cansa de repetir que "siempre" había querido ser director de cine.