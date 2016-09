Raúl Arévalo quería hablar de la violencia en su debut como director, pero sin espectáculo y por eso "Tarde para la ira" es "una película más seca, más realista, más cruda", un "drama con tintes de thriller" que ha gustado mucho en el Festival de Venecia, donde compite en la sección Horizontes.

"Siempre he querido dirigir, desde que soy niño, pero no tenía claro el qué, no pensé en hacer un "thriller", pensé que quería contar esta historia, algo sobre la violencia ".