El rey del pop latino, Ricky Martin, ha hecho rugir esta noche las entrañas de un Palacio de Vistalegre con todas las entradas agotadas, donde miles de personas han disfrutado de los éxitos del pasado y del último disco del puertorriqueño, "A quien quiera escuchar", pese a las quejas por la mala acústica.

El escenario madrileño fue testigo esta anoche de una exhibición de fuerza y ritmo de Ricky Martin, que a sus 44 años hizo las delicias de los espectadores con temas como "Livin' la vida loca", "Come with me", "La mordidita" y "She bangs", en la segunda parada en España de su gira internacional "One World Tour".