Universal Music ha puesto hoy a la venta "The Beatles: Live At The Hollywood Bowl", un álbum con material que permanecía descatalogado desde hacía años y que recoge los tres conciertos con todas las entradas vendidas que la banda ofreció en el recinto del título, en Los Ángeles (EE.UU.), entre 1964 y 1965.

El nuevo álbum llega al mercado en paralelo al estreno en cines el próximo 15 de septiembre del esperado documental "The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years", dirigido por el ganador de un premio de la Academia Ron Howard, sobre el principio de la carrera de la banda.