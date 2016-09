Jude Law y Paolo Sorrentino posan en la presentación de la película 'The Young Pope'. EFE

Paolo Sorrentino se mostró hoy en Venecia convencido de que no habrá reacciones negativas por parte de la iglesia católica a su serie "The Young Pope". Y si las hay, agregó, "es un problema del Vaticano, no es un problema mío".

"Si tienen la paciencia de verla hasta el fondo verán que no trata de ser una provocación, no es intolerante, no tiene prejuicios. Indaga con honestidad y curiosidad las contradicciones y dificultades de todo lo fascinante que hay en el clero y en un sacerdote que es un poco diferente a otros, que es el papa", agregó.