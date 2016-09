El portero holandés del FC Barcelona Jasper Cillessen no logra para el balón lanzado por el delantero brasileño del Alavés Deyverson Silva Acosta, durante el partido de la tercera jornada de Liga en Primera División entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés que se disputó en el estadio del Camp Nou. EFE/

En su regreso a Primera, el Alavés asaltó el Camp Nou y noqueó, por 1-2, al campeón de Liga, el Barcelona, un equipo que este sábado fue poco reconocible, no sólo por alinear un once plagado de no habituales, sino también por la falta de identidad en su juego.

Salió el Barça sin Messi ni Luis Suárez y con una alineación que empezaba y acababa con dos debutantes: Cillessen, en la portería, y Alcácer como '9' de referencia.