El español Alberto Contador, gran protagonista en la etapa de este domingo en la Vuelta 2016, en la que ha provocado la escapada en la que el colombiano Nairo Quintana ha dado un golpe de autoridad en la carrera, cree que "este tipo de etapas son de las que crean afición".

"Lo bonito en el ciclismo es que se rompa el guión. El de ayer (en el ascenso al Ausbisque) no me gustó, porque atacaba todo el mundo sin mucha fuerza y a mí no me dejaron. Y hoy salí a tope, sin mirar atrás, sin saber quien iba detrás. A tope desde principio a fin", dijo el líder del Tinkoff.