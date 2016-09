Pako Ayestarán, exentrenador del Valencia, aseguró este miércoles, durante su despedida en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna, que la ilusión con la que comenzó su etapa se ha transformado en decepción y lamentó no haber tenido tiempo de liderar este proyecto.

"La ilusión se ha transformado en decepción. Estoy decepcionado por no ser capaz de conseguir los resultados que esperábamos, por no devolver la confianza y por no haber tenido tiempo de haber liderado este proyecto", indicó el técnico.