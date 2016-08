El tenista español David Ferrer reconoció hoy su "suerte" en el Abierto de Estados Unidos al pasar de ronda por la retirada tras un solo set del ucraniano Alexandr Dolgopolov, quien alegó problemas estomacales.

"Ha sido suerte y me sabe mal por el rival pero egoístamente significa que me he cansado menos", apuntó el español a la prensa tras el vencer en un único set por 6-5.