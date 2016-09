Jordi Alba, lateral izquierdo del Barcelona y la selección española, evitó opinar sobre las declaraciones que ayer, tras el partido contra Bélgica, realizó Diego Costa, y aseguró que los compañeros están con él, es un jugador "importante y da mucho" al grupo.

"No hago las mejores cosas, pero si fuera jugador del Madrid o Barcelona se diría que he hecho un gran partido, pero como no soy español... He hecho un buen partido, aunque no haya marcado, y creo que ha sido mi mejor partido con la selección. Muchas veces la lío pero otras veces con un poquito montáis una tempestad", dijo Costa al término del choque.