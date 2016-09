Michel Platini afirmó en el congreso extraordinario de la UEFA en Atenas que tiene la "conciencia tranquila", que no está enfadado con las personas que no le apoyaron y que seguirá luchando.

"Es mi último discurso en un congreso de UEFA... No estoy enfadado con los que no me apoyaron", afirmó hoy Platini, al dirigirse al congreso que habrá de votar al nuevo presidente de la UEFA.