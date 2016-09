La nadadora aragonesa Teresa Perales, que se colgó la plata en la final de los 200 metros estilos SM5, se mostró contenta por su segundo metal sumado en los Juegos Paralímpicos de Río y aseguró que, después de dos pruebas en las que no se subió al podium, hoy la cabeza reaccionó y pudo con el cuerpo.

"La medalla sabe a gloria porque ha sido la demostración de que lo tenia que seguir intentando. Hay baches que a veces no te esperas y solo pierdes cuando no lo intentas. He dejado de ganar dos medallas, pero no he perdido ninguna", dijo Perales, en la zona mixta del Centro Acuático.