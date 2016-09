Eusebio Unzue, director del Movistar, considera que "aún no se puede pensar que la Vuelta esté ganada porque puede pasar de todo en las etapas que restan" pero admitió que en "condiciones lógicas" la diferencia sobre los rivales debería ser suficiente.

"Froome es respetuoso y coherente y si dice que tiene pocas opciones es lógico porque Nairo lo tiene cerca. La diferencia de 3.37 minutos da tranquilidad, pero aún puede ocurrir de todo. Mañana se puede restar tiempo y queda el sábado en Aitana. Nadie está libre de un mal día. No es que no me fíe pero no podemos caer en la tranquilidad de que está hecho. Aún trataremos incluso de aumentar la diferencia", dijo.