Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió los minutos que tuvo el colombiano James Rodríguez en la victoria ante el Celta de Vigo, y aseguró que "se va a quedar", descartando que en las últimas horas del mercado vaya a protagonizar un traspaso millonario.

"He visto bien a James, no es fácil cuando entras a un partido y tienes que marcar la diferencia. Le he visto bien metido y se va a quedar", aseguró en sala de prensa.