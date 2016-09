Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, calificó de "absurda e injusta" la sanción de FIFA, que impedirá al club fichar en los dos próximos periodos del mercado de traspasos, hasta enero de 2018, por haber infringido la normativa sobre traspasos y altas internacionales de futbolistas menores de edad.

"No entiendo nada", confesó Zidane que no ocultó su sorpresa porque sus hijos desde ahora no puedan disputar encuentros en la cantera del Real Madrid. "Mis hijos han nacido y han vivido toda su vida aquí, no tiene sentido. Es absurdo que no puedan jugar al fútbol ahora. Vamos a esperar y espero que se pueda arreglar rápido este tema. Es molesto, no lo entiendo y me molesta", añadió.