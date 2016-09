Los jugadores del Sporting Nacho Cases (i) y el croata Duje Cop (c), autores de los dos goles del Sporting ante el Leganés, celebran uno de los tantos durante el partido de la tercera jornada de liga de Primera División, disputado en el estadio el Molinón. EFE

Un Sporting se impuso al Leganés (2-1) y se asienta en la zona alta de la clasificación, a pesar de que los madrileños acabaron encerrando a los gijoneses en su área.

No obstante, el Leganés no pudo llevarse nada positivo de El Molinón porque no aprovechó las ocasiones que tuvo, especialmente en la última media hora.