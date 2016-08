El español Fernando Alonso (McLaren) sufrió hoy, en la clasificación del GP de Bélgica, el enésimo problema en su monoplaza, ya que nada más salir de su garaje le comunicaron por radio que debía apagar el motor.

"Salimos a la crono para entender un poco más de esa anomalía en la telemetría y después de 200 metros me dijeron 'apaga, apaga'. No sé lo que han visto, pero habrá algo mal y tenemos que ver qué ponemos para la carrera", dijo a Movistar Plus tras la sesión.