El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda) dijo tras su decimocuarto lugar en el Gran Premio de Italia que la vuelta rápida que consiguió en el circuito de Monza "no cambia nada", ya que estuvieron durante gran parte de la carrera fuera de los diez primeros puestos que dan los puntos.

"La vuelta rápida no cambia nada, hemos estado fuera de los puntos toda la carrera. La esperanza es que vengan circuitos mejores, decíamos que iba a ser difícil. Necesitábamos que ocurriera algo delante para puntuar, y a diferencia de Spa no pasó nada, y cuando no pasa no estamos al nivel necesario", explicó Alonso tras la carrera.