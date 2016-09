El español Alberto Contador (Tinkoff), que en el Alto de Aitana perdió el podio de la Vuelta a España 2016, confesó en meta que creía que el Movistar le "iba a echar una mano" para recortar su desventaja con Esteban Chaves pero no fue así y es el colombiano el tercero de la carrera.

"He pecado de confianza, pensaba que el Movistar me iba a echar una mano a cambio de lo del otro día (su ataque camino de Formigal que eliminado a Chris Froome), pero han hecho su carrera y no estaba por la labor", dijo.