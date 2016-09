Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol, ha recibido esta tarde el galardón al "Deportista ejemplar" en la I edición de los premios Laurbær Deporte y Vida Sana, acto que ha aprovechado para mostrar su alegría con la actuación del equipo nacional, que ahora dirige Julen Lopetegui y que, señala, "ha recuperado el espíritu deportivo que tanto necesitaba".

"No me he encontrado extraño tras dejar el cargo de seleccionador, no soy muy nostálgico y he seguido con mi rutina habitual, salvo por el hecho de no acudir a las concentraciones. He visto dos partidos magníficos de la Selección, han recuperado el espíritu competitivo; se trata de muy buenos jugadores y están en muy buenas manos", ha comentado Del Bosque.