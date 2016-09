Mario Alberto Kempes, exdelantero del Valencia y campeón del mundo con Argentina en 1978, dijo hoy que le "encantaría" dirigir al Valencia, que acumula cuatro derrotas consecutivas y es colista en LaLiga.

"Me encantaría dirigir al Valencia, sería una de mis máximas ilusiones. Siempre y cuando el Valencia me necesite puedo ser entrenador o puedo ir a cortar el pasto, todo para sumar. No le estoy moviendo el piso al entrenador (Pako Ayestarán)", dijo hoy Kempes en diálogo con el canal TyC Sports.