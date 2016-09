El iPhone 7, la última versión del teléfono inteligente de Apple, comenzó hoy a venderse en Australia, uno de los primeros en el mundo, con unos 200 fanáticos haciendo cola durante 48 horas en Sídney.

Apple anunció ayer que no vendería hoy los iPhone 7 Plus, el modelo de lujo y más avanzado de su nuevo dispositivo, y el iPhone 7 Jet Black (en color negro azabache) no estará disponible en sus establecimientos porque sus existencias iniciales se agotaron por las reservas hechas en la web oficial.