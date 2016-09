La Comisión Europea (CE) rectificó hoy una propuesta anterior y abogó por no imponer ningún límite de días para utilizar el móvil en itinerancia ("roaming") en la Unión Europea (UE) sin sobrecostes, frente al "mínimo de 90 días" que defendió en un principio.

El Colegio de comisarios elaboró una nueva propuesta tras la retirada de la anterior, en la que "no habrá un límite de días", indicó en una rueda de prensa el vicepresidente comunitario de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, quien dejó claro no obstante que habrá directrices para "que los operadores puedan intervenir si detectan abusos" no ligados a viajes periódicos.