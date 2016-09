Kim Ki-Duk había previsto rodar su próxima película en China, pero las autoridades de ese país le han denegado el visado de trabajo, algo a lo que el realizador surcoreano ha reaccionado con mucha calma y buscando ya dónde reubicar la historia.

"Mi visado de trabajo no ha sido renovado y toda la actividad para el próximo filme se han suspendido (...) lo que no quiere decir que no continúe trabajando. Aún no sé dónde lo rodaré, pero seguiré trabajando", explicó hoy en una rueda de prensa en el Festival de venecia.