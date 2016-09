El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confesó hoy que solo lamenta una cosa en la visita que lleva a cabo a Laos, y es que no podrá montar en un paquidermo en la "tierra del millón de elefantes".

"Solo lamento que, sabiendo que os llaman la tierra del millón de elefantes, el servicio secreto no me dejará montar en un elefante. Pero quizá vuelva, cuando no sea presidente", dijo el mandatario en el Auditorio Nacional de la Cultura Laosiana en Vientián.