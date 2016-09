A Antonio Banderas le gustaría llegar a fotografiar el alma humana, aunque cree que eso solo pueden lograrlo los grandes profesionales de este arte del que él, de momento, se considera un aficionado.

"Me gustaría fotografiar lo que no se puede fotografiar, el alma de las personas. Aunque en realidad sí se puede, empleando mucho tiempo, dedicándote muy seriamente a la fotografía, porque yo he visto a grandes fotógrafos que han logrado fotografiar el alma y las pasiones humanas", dijo hoy en declaraciones a Efe.