Artistas como Isabel Pantoja, Shaila Dúrcal, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias y David Bisbal, entre otros músicos españoles, han expresado hoy su consternación en las redes sociales por la muerte del cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, al que han dedicado varios mensajes de despedida.

"Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado?", ha escrito en su blog oficial Isabel Pantoja, íntima amiga del ídolo mexicano Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, con quien colaboró muchos años y también antes de entrar en prisión, en su último álbum, que se espera para otoño.