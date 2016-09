Una denuncia contra Pokémon Go por blasfemo, porque sus jugadores colocan virtualmente huevos en templos en los que no se puede entrar con comida no vegetariana, ha desatado la ironía en redes sociales en la India por el extremo al que algunos llevan sus creencias en el país.

El Tribunal Superior del estado occidental de Gujarat ha admitido a trámite una denuncia que pide la prohibición del videojuego en toda la India, ya que algunos usuarios ponen la imagen del huevo en lugares sagrados a los que sus competidores han de ir a capturarla con su teléfono móvil (celular), informa la agencia india PTI.