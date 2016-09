Para Nora Navas lo importante a la hora de aceptar un papel es la calidad de su personaje pero, sobre todo del filme. "Me gusta estar en buenas películas aunque sea en papeles pequeños", asegura la actriz catalana, que participa en "El ciudadano ilustre", en competición oficial en Venecia.

"Me gusta estar en proyectos con los que yo, como espectadora fliparía, me gustaría ver, y que creo que transmiten algo y son cosas nuevas, no hacer remakes ni cosas ya conocidas", explica a Efe antes de agregar: "Si es un papel muy bueno, me lanzo, si es pequeño, miro de estar con gente con talento".