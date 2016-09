El músico y cantante puertorriqueño, Ricky Martin, durante su actuación en Las Palmas de Gran Canaria, incluido en su gira "One World Tour". EFE

Se hizo esperar, pero no defraudó. Ricky Martin ha conquistado esta noche al público de Gran Canaria y ha logrado subir la adrenalina desde el primer minuto que pisó el escenario en el segundo de sus conciertos en España.

Y es que al ritmo de "Mr Put it down", al filo de las 20.45 horas, Martin comenzaba su concierto y ponía a bailar a las cerca de 10.000 personas que se dieron cita en su primer concierto en Canarias de su gira "One World Tour 2016".