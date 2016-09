El centrocampista de la selección española, Sergi Roberto (c), disputa un balón con los jugadores de Liechtenstein, Burgmeier (i) y Daniel Kaufmann, durante el partido correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018, que han disputado esta noche en el estadio Reino de León. EFE

España, con un triunfo incontestable y previsible contra Liechtenstein (8-0); Italia, ganadora por 1-3 en Israel, las dos en el grupo G, y Gales, vencedora por 4-0 sobre Moldavia con doblete de Gareth Bale, impusieron los pronósticos en sus estrenos en la fase de clasificación para el Mundial de 2018.

No hubo dudas del triunfo de la Roja. Ni siquiera el corto 1-0 con el que alcanzó el intermedio, con alguna jugada increíble que no entró en la portería de Liechtenstein entre rechaces y falta de puntería, fue una amenaza en el estreno en competición oficial de Julen Lopetegui, que apostó por un once similar al 0-2 en Bélgica.