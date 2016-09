En un inusual formato que excluye al Reino Unido, los líderes de la Unión Europea (UE) celebran mañana en Bratislava una cumbre informal en la que diseñarán el futuro comunitario a Veintisiete, sin los salientes socios británicos.

En la reunión, señalan fuentes diplomáticas y europeas, no se abordará el proceso de negociación con Londres sobre el "brexit", donde la posición de la UE es clara: No habrá negociación hasta que el Reino Unido no notifique su intención de abandonar la Unión.