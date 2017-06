La primera ministra británica Theresa May pronuncia un discurso después de haber sido declarada ganadora del voto constituyente hoy, viernes 9 de junio de 2019, en Maidenhead (R.Unido). EFE

La primera ministra británica Theresa May (c) ofrece un discurso de victoria en el Centro de Ocio Magnet después de ser declarada ganadora de la votación en el distrito electoral de Maidenhead, Gran Bretaña, hoy, 09 de junio de 2017. EFE

Los conservadores de Theresa May pierden la mayoría absoluta

A diez días del comienzo oficial de las negociaciones del "brexit" en Bruselas, la primera ministra conservadora británica, Theresa May, ha perdido la mayoría absoluta, lo que abre un periodo de inestabilidad política en el Reino Unido con unos resultados que refuerzan a los laboristas, debilitan a los independentistas escoceses y borran del mapa parlamentario al UKIP.

No ha podido ser: May no ha conseguido revalidar la mayoría absoluta que su antecesor, David Cameron, le había dejado tras las elecciones de 2015 y ha perdido su apuesta de adelantar las elecciones legislativas para fortalecer su postura de un "brexit" duro en las negociaciones que comienzan el 19 de junio en Bruselas.