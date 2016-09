El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, d., se hace un selfie con el diputado en el Congreso Juan Carlos Girauta ,c., al inicio de un acto de campaña celebrado esta mañana en la Plaza de Platerías de Santiago de Compostela. EFE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (c), acompañado por Juan Carlos Girauta, iz., Miguel Gutierrez,d., y la candidata a la Xunta por Ciudadanos,Cristina Losada, en un acto de campaña celebrado esta mañana en la Plaza de Platerías de Santiago de Compostela. EFE

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado hoy que "hasta que los viejos partidos se regeneren, no vamos a formar gobierno con ellos", pero sí a entablar un diálogo, porque "si no negociamos con los que tienen corrupción, ¿con quién negociamos si todos tienen?".

En un acto electoral en Compostela, donde ha arropado este mediodía a la candidata a la Presidencia de la Xunta, Cristina Losada, el líder de C's ha recordado que las prácticas corruptas no van aparejadas a la actividad política española, no es una "plaga bíblica", y por ello no hay que ampararlas, "mirar hacia otro lado" o "desaparecer del mapa tres días".