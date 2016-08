El presidente del PP vasco y candidato a lehendakari, Alfonso Alonso, ha descartado hoy que puedan llegar a acuerdos con el PNV ni en Euskadi ni en España porque los nacionalistas han puesto "el listón muy alto" al pedir la "quiebra de la unidad nacional".

"Yo he escuchado a los portavoces del PNV decir que no es no ahora y después de las elecciones vascas. Han puesto el listón muy alto en términos de soberanía al pedir el reconocimiento nacional vasco, que supone la quiebra de la unidad nacional", ha dicho Alonso en un acto preelectoral en Bilbao con el ministro en funciones de Justicia y Fomento, Rafael Catalá.