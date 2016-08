La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido hoy al PSOE una "reflexión interna" ante su 'no' a todo, ha preguntado por su "alternativa" para desbloquear España, y ha defendido un acuerdo con el PP que beneficia a "todos los catalanes" frente al independentismo del Govern.

En rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Barcelona, Arrimadas ha instado al PSOE a hacer una "reflexión interna" porque "muchos votantes no entienden" que diga 'no' a un acuerdo que contiene reformas que son "muy importantes" para España, que diga 'no' a un gobierno con Podemos y que diga 'no' a unas terceras elecciones.