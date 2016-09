La decisión de Rita Barberá de mantener su acta de senadora, a pesar de haber causado baja en el PP, ha generado respuestas dispares incluso en la dirección nacional del partido, en tanto que Ciudadanos ha exigido a Mariano Rajoy que rompa su silencio y obligue a la ex alcaldesa a abandonar el Senado.

En el día después del comunicado de Rita Barberá en el que anunciaba su baja del PP, pero también su "interés" y deseo" de "NO DIMITIR" (en mayúsculas, según redactó la propia Barberá) de la Cámara Alta, las reacciones no se han hecho esperar, pero han sido respuestas en sentidos diferentes, no sólo entre los vicesecretarios de la formación, sino también entre presidentes autonómicos.