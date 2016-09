El PNV se ha sumado hoy al "no es no" del PSOE y se ha comprometido a votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy "hoy y el día 26 de septiembre", porque ellos "no conectan" la situación de elección de un gobierno español con las elecciones vascas, ni lo harán después de los comicios.

"Que no, que no, que no estamos uniendo esas elecciones y estas", ha rechazado con vehemencia el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que ha replicado con un "no nos conocen" a los "voceros del PP y el PSOE" que creen que los nacionalistas vascos ofrecerían sus votos en el Parlamento español a cambio de mantener la lehendakaritza tras el 25S.