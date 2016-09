La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que el puesto al que aspira el exministro José Manuel Soria en el Banco Mundial (BM) está relacionado con su carrera como técnico comercial y economista del Estado, y por ello, no se entiende que no pueda optar a él.

"Tiene la carrera y vuelve para seguir con su carrera, y no dejarle que trabaje en un puesto relacionado con su carrera profesional no lo entiendo demasiado", ha afirmado Cospedal en rueda de prensa antes de aclarar que no se conoce ninguna acusación de corrupción contra el exministro de Industria a pesar de que éste apareció en los llamados "papeles de Panamá".