El candidato del PP a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado hoy a evitar la confianza por las encuestas y ha pedido el voto de quienes en pasados comicios le dieron la espalda a su partido, así como de "muchísimos socialistas defraudados".

En una abarrotada plaza de toros de Pontevedra, Feijóo, a quien le han cantado el cumpleaños feliz por su 55 aniversario, ha advertido de que "no llegaremos a la Xunta" si los más de 12.000 presentes no los votan, como tampoco si no los apoyan quienes "nunca nos votaron" ni "muchísimos socialistas defraudados".