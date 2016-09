El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dijo hoy que su periplo por diferentes comarcas le ha permitido percibir el "hartazgo" y el "cansancio" por la "situación que está viviendo" la "política española", pero también el deseo de los gallegos de que "Galicia quede al margen de esos problemas y de ese bloqueo reiterado en los últimos nueve meses".

"Si algo percibimos durante todos estos meses es que en Galicia no se quiere la división, no se quiere el bloque y que Galicia no tiene ningún interés en imitar la mala política", añadió, sino "decidir el 25 de septiembre, que es cuando toca, por estar finalizada la legislatura, un gobierno para los próximos cuatro años".