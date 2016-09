El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, (d) observa el busto en memoria del fundador del PP, y ex presidente de la Xunta, Manuel Fraga, durante la visita a su ciudad natal de Vilalba (Lugo), enmarcada dentro de la campaña electoral de las elecciones gallegas. EFE

El presidente del PP y del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha confesado hoy que comparte el mensaje del rey Felipe VI sobre la conveniencia de que los partidos dialoguen para superar la situación compleja que atraviesa el país, porque a "España hay que darle una salida".

En un paseo por Vilalba (Lugo), la tierra natal del fundador del PP, Manuel Fraga, ha apuntado Rajoy que sin hablar "no es posible" la gobernabilidad y ha añadido que él lo intentó y "la cosa no salió bien", puesto que le faltaron seis votos y no prosperó su investidura, "pero realmente a esto hay que darle una salida".